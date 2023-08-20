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تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات لـ 28 أغسطس

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:52 ص
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات لـ 28 أغسطس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 28 أغسطس الجاري. 
 
الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.
 
وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

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الاميرية

جنح الاميرية

وزارة الداخلية

سرقة أصحاب المعاشات



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