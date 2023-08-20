بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس عيد انتقال العذراء مريم للسماء بكنيستها بقويسنا

كتب: محمد الأحمدى

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة العذراء فى قويسنا.

وشارك أمس الأنبا إبراهيم إسحاق أمس في الصلاة الأب جورج جميل، راعي كنيسة السجود بشبرا، حيث بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي. وفي كلمة العظة، تأمل صاحب الغبطة في كيفية تعظيم الله في حياتنا، مشجعًا الجميع على التمثل بمريم العذراء، وتعظيمها للرب في حياتها اليومية.

وتابع الأب البطريرك: من سبل تعظيم الرب: في كلامنا، وطريقة تقديم الحب، والخدمة للآخرين، مضيفًا أن المفهوم الصحيح: هو انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وليس صعود.

وفي نهاية القداس الإلهي، أقيم تطواف احتفالي بتمثال، وأيقونة السيدة العذراء.