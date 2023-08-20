باحتفالات "ثورة الملك والشعب".. المغرب: الإفراج عن المحبوسين تم بعد مراجعة مواقفهم

وكالات

تحل اليوم الأحد، ذكرى ثورة الملك والشعب بدولة المغرب، وعلى إثر الاحتفال بهذا اليوم قام العاهل المغربي بالعفو عن سجناء بهذه المناسبة.

وأصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا ملكيا عن 653 شخصا، منهم 464 في حالة اعتقال و173 في حالة سراح، و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب .

وجاء صدور المرسوم بالتزامن مع الذكرى السنوية لـ"ثورة الملك والشعب"، وذكر نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: "بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا".

وأشار بيان العدل المغربية إلى أن العفو عن مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، كان بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا.

وفي سياق متصل، أعلن المغرب بداية يوليو الماضي عن إخلاء السجون من نزيلات التطرف والإرهاب، وذلك في إطار برنامج "مصالحة" استفادت منه 10 نزيلات، أفرج عنهن جميعا، من بينهن 8 بعفو ملكي و2 بعد نهاية مدة العقوبة.

ووصف مندوب عام إدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، أن برنامج "مصالحة" فريد من نوعه على المستوى العالمي، كما نال استحسان شركاء إقليميين ودوليين.