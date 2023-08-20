اليوم السابع: «صنع فى مصر» شعار يعود للحياة فى الجمهورية الجديدة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها «صنع فى مصر» شعار يعود للحياة فى الجمهورية الجديدة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

«صنع فى مصر» شعار يعود للحياة فى الجمهورية الجديدة.. قانون تفضيل المنتج المحلى يفسح الطريق لفوز المصريين بالصفقات الحكومية.. خطط ضبط الاستيراد تعطيهم ميزة تنافسية.. وأهم 12 قطاعا تستفيد من 56 مليار جنيه دعما للصادرات.. رواج الصناعات الهندسية والكيماوية والطبية والغزل والنسيج ومواد البناء والجلود والأثاث.. المشروعات الصغيرة تحصل على أكثر من 40 مليار جنيه دعما.. وتسهيلات غير مسبوقة لتقنين وضع الصناعات غير الرسمية



دعم رئاسى لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. الرئيس السيسى يوجه بتحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص والاعتماد على الاقتصاد الأخضر

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة التركيز على تطوير منظومة المعلمين.. الرئيس يؤكد على أهمية دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطالب



جلسات الحوار الوطنى مستمرة فى مناقشة قضايا الشارع المصرى.. نواب: دعم الرئيس السيسى للحوار ومخرجاته دافع قوى للمشاركين نحو تحقيق المزيد من التوافق ورسالة للجميع بالرغبة فى لم الشمل

خريطة برامج دراسية بالجامعات تلبى احتياجات سوق العمل



دعم الصناديق والحسابات الخاصة فى المحافظات بـ671 مليون جنيه بالربع الأول من 2023 - 2024

مصر تؤكد رفضها الاعتداء على قوات حفظ السلام فى المنطقة العازلة بقبرص... المبعوث الأممى لدى سوريا يعرب عن تقديره الكبير لمجهودات القاهرة لتسوية الأزمة السورية



«العالم علمين» يستعد لمحطة «الأسبوع الأخير».. إقامة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما تحت عنوان «60 سنة دراما».. ومغنى الراب العالمى Russ يحيى حفلا يوم الجمعة

مصر ترحب بالبيان الليبى المشترك حول الملكية الوطنية لأى مسار سياسى.. القاهرة تجدد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.. «المنفى وصالح وحفتر» يشددون على تولى البرلمان الليبى اعتماد قوانين لجنة 6+6 ووضعها موضع التنفيذ.. ودعوة لـ «باتيلى» لعدم اتخاذ خطوات منفردة بالمسار السياسى





