اليمن: تطهير 35 حقلاً ملغوماً "عالى التأثير" فى عدة مناطق فى الضالع

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ذكر المشروع السعودى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، أن الفريق 18 التابع للمشروع تمكّن من تأمين 35 حقلاً ملغوماً "عالى التأثير" فى عدة مناطق فى الضالع.



وأوضح تقرير نشره المشروع السعودي - أوردته قناة اليمن الفضائية - أن ميليشيا الحوثي خلفت وراءها العديد من حقول الألغام عقب فرارها من عدة مناطق ريفية في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، مشيرا إلى أن الفريق 18 التابع للمشروع تمكن من تأمين 35 حقلاً ملغوماً في مناطق (الريبي، وشخب، والباطن، والقفلة، ووادي الحضرمي، ودبيان، وباب غلق)، وكانت تلك الحقول مليئة بالألغام والعبوات الناسفة.



وقال التقرير "إن الفريق قام بنزع أكثر من 1500 لغم مضاد للأفراد، بالإضافة إلى 400 عبوة ناسفة، كما قام بتأمين 210 آلاف متر مربع، وهي عبارة عن منازل سكنية ومزارع ومراعي أغنام وطرق فرعية ورئيسية ، منوها بأن المدنيين في مديرية قعطبة، وهي إحدى أهم مديريات محافظة الضالع، كانوا يعانون الأمرين في مواجهة الألغام، وأنقذت فرق مشروع مسام هؤلاء من الألغام ، حيث أن الحياة دبت من جديد في تلك المناطق التي شهدت انتزاعاً لحقول الألغام منها.



من جانبه، أكد قائد الفريق (18 مسام) أن أكثر الألغام التي تم التعامل معها هي ألغام مضادة للأفراد، وقد زرعت بجانب المنازل وفي المزارع بشكل عشوائي، مشددا على عزم الفريق على الاستمرار في العمل حتى يتم نزع كافة الألغام من المنطقة، وتأمينها بالكامل، ليتمكن السكان من العودة إلى منازلهم ومزارعهم بأمان.