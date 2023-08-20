المنقبون عن الآثار في أطفيح: "كنا نبحث عن الكنز وجارنا فضح أمرنا"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح، عقب القبض عليهم، أنهم اتفقوا على الحفر داخل المنزل، طمعا في الحصول على كنز أثري، خاصة بعد أن أوهمهم أحد الأشخاص، أن المنزل قائم على منطقة آثار.

أضاف المتهمون البالغ عددهم 4 أشخاص، أنهم جهزوا بعض الأدوات الخاصة بالحفر، وبدأوا في عمليات التنقيب، وأحدثوا حفرة بإحدى الغرف، وأثناء مواصلتهم عملية الحفر تم القبض عليهم، بعد أن أبلغ عنهم أحد جيرانهم، رجال المباحث.

وتحفظ رجال المباحث على الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، كما تم العثور على آثار الحفر داخل المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب لجنة مختصة لمعاينة المكان، وبيان احتوائه على آثار من عدمه، وقررت النيابة حجز المتهمين على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار في إحدى مناطق أطفيح.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 4 أشخاص متورطين في عملية التنقيب، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهمون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.