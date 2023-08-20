وأفاد بيان لوزارة العدل المغربية بأنه "بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين، منهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية وعددهم 637 شخصا، ومنهم 464 نزيلا كانوا في حالة اعتقال، حيث تم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ 5 نزلاء، والتخفيض من عقوبة الحبس لـ 455 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لـ 4 نزلا".

وشمل أمر العفو الملكي 173 شخصا كانوا في حالة سراح، حيث تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ 30 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لـ 10 أشخاص، والعفو من الغرامة لـ 126 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـ 7 أشخاص.

كما أمر العاهل المغربي بالعفو عن مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا - بشكل رسمي - تشبثهم بالثوابت الوطنية ومقدساتها وبالمؤسسات المغربية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا، حيث تم العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لـ 8 نزلاء، والعفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السجنية لنزيل واحد، والتخفيض من العقوبة السجنية لـ 7 نزلاء.