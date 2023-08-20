القبض على شخص وأبنائه الثلاثة لاتهامهم بقتل شاب وإصابة آخر فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على أب و3 من أبنائه لقيامهم بقتل شاب وإصابة آخر بقرية أبو برى مركز أبو حماد، إثر مشاجرة بينهم وبين خال المجنى عليه.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" محمود م " 30 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، و" شعبان ع" 40 سنة مصابا بجرح بالبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وضبط طرفى المشاجرة، وتبين أن المجنى عليه لم يكن طرف بالمشاجرة بل تدخل لفض النزاع بينهم، فلقى مصرعه قتيلا

جارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة،لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.