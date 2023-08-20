الفضاء الروسية: البيانات الأولية تظهر تدمير المسبار القمرى "لونا-25" بعد اصطدامه بسطح القمر

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ذكرت وكالة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، اليوم /الأحد/، أن المسبار القمرى (لونا-25) قد دمر بعد اصطدامه بسطح القمر، وفقا للبيانات الأولية.

وأضافت الوكالة- فى بيان، أوردته وكالة (تاس) الروسية- أنه كان من المقرر أن يتلقى المسبار القمرى دفعة دافعة لينزل إلى مسار هبوطه على مدار القمر الإهليلجى فى يوم 19 أغسطس.. وفى حوالى الساعة 2:57 مساء بتوقيت روسيا، انقطع الاتصال بمسبار القمر الأوتوماتيكى لونا-25".



وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بموقع المركبة الفضائية وإقامة اتصالات معها فى 19 و20 أغسطس لم تسفر عن نتائج.



وتابعت: "تشير نتائج التحليل الأولية إلى أنه نظرا لوجود انحراف فى المعايير التشغيلية للمركبة عن تلك التى كان مخططا لها، تحولت المركبة الفضائية لونا 25 إلى مدار غير الذى كان محددا لها وتحطمت نتيجة اصطدامها بسطح القمر".



وأشارت الوكالة إلى أن لجنة خاصة مشتركة بين الإدارات تحقق بالفعل فى سبب تحطم المركبة الفضائية القمرية الروسية.



وكان الصاروخ الناقل (سويز -2 1 بي) قد انطلق وعليه المسبار القمرى (لونا-25) من ميناء فوستوشنى الفضائى فى الشرق الأقصى الروسى فى الساعة 2:10 صباحا بتوقيت موسكو فى 11 أغسطس، وتم تعديل مسار القمر مرتين فى 12 و14 أغسطس، وكان من المقرر أن يدخل المسبار القمرى مدار القمر فى 16 أغسطس ويلامس بهدوء سطح القمر فى 21 أغسطس.



وتهدف مهمة المسبار إلى اختبار الهبوط السلس على سطح القمر، وكان من الممكن أن تصبح المحطة الأوتوماتيكية أول مهمة تهبط على القطب الجنوبى للقمر، وكانت المحطة تهدف إلى دراسة البنية الداخلية للقمر واستكشاف الموارد الطبيعية، بما فى ذلك المياه، وكذلك دراسة تأثير الآشعة الكونية والإشعاع الكهرومغناطيسى على سطح القمر.