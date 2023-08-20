العثور على جثة شخص فى حالة تحلل داخل منزله بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، على جثة رجل فى العقد السادس من العمر متحللة داخل منزله وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتحرير محضر بالواقعة.

كان ورد إخطار إلى مدير أمن البحر الأحمر، من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود رائحة داخل أحد الوحدات السكنية بمدينة الغردقة منذ فترة، وانتقلت قوة من قسم شرطة ثان الغردقة لمكان البلاغ وتبين أن الرائحة صادرة عن جثة متحللة لشخص يدعى "أيمن م م" يبلغ من العمر 56 سنة، تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

وتبين أن الوفاة طبيعية ولاتوجد أي شبهة جنائية، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.