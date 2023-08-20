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الصحة:التهاب الجيوب الأنفية ينتج عن العدوى الفيروسية المصاحبة لنزلات البرد

الأحد، 20 أغسطس 2023 04:16 ص
الصحة:التهاب الجيوب الأنفية ينتج عن العدوى الفيروسية المصاحبة لنزلات البرد وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التهاب الجيوب الأنفية الحاد ينتج عن العدوى الفيروسية المصاحبة لنزلات البرد، وتسمى هذه الحالة أيضًا بالتهاب الجيوب الأنفية الفيروسي. ​
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان، يحدث التهاب الجيوب الأنفية البكتيري بشكل أقل شيوعًا. ​
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية إلا بعد الرجوع الي الطبيب واستشارة الصيدلي في طريقه الاستخدام؛ حيث أن أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي. ​
 
 

الصحة

المضادات الحيوية

التهاب الجيوب الانفية



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