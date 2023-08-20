اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 07:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تصدر 16574 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:03 م
السعودية تصدر 16574 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة علم السعودية
وكالات

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أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 16574 قرارًا إداريًا خلال شهر محرم 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
 
 وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
 
 ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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