السجن المؤبد لعاطلين شكلا عصابة لترويج الهيروين فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الاجرامي في ترويج المخدرات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجهما المواد المخدرة في مسكن المتهم الاولى فى دائرة قسم شرطة المرج.

كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذان من دائرة قسم المرج مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم المرج، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان أثناء ترويجهما المواد المخدرة في مسكن المتهم الاول فى دائرة قسم شرطة المرج، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو، ومبلغ مالي وهواتف محمولة وأسلحة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.