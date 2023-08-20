اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 06:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يوجه بضرورة دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:21 م
الرئيس السيسى يوجه بضرورة دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انفوجراف الرئيس السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا اللقاء.

وجه الرئيس السيسى، بمواصلة الجهود التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

fdf41762-1cba-4494-9269-bd6cd3a439cc

بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص.

ضرورة التركيز على قطاعى الصناعة والزراعة فى إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع فى مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

0dbdda4c-d1b9-4a86-b603-516149cfc6cf

وجه الرئيس باستمرار العمل الجارى لتحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمى به وتحقيق الشمول المالى.

أهمية الاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصرى وزيادة تنافسيته.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الاجتماع تناول عرض الأنشطة التى يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات بمختلف القطاعات التنموية.


مشروعات

مشروعات صغيرة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس السيسى



الموضوعات المتعلقة

سمير صبرى: دعوة الرئيس للحوار الوطنى فتحت المجال أمام الجميع فى طرح الرؤى

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:00 م

مدبولى يناقش مع رؤساء الغرف الصناعية تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:58 م

رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة أباتشى الأمريكية لاستعراض الخطط المستقبلية.. تخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار جديدة فى السوق المصرية خلال العام المقبل.. مدبولى: هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناءً

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:04 م

الرئيس السيسى يوجه بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين

الأحد، 20 أغسطس 2023 04:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة