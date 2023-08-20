وقال زيلينسكي - خلال تفقد قاعدة جوية بمدينة /آيندهوفن/ جنوبي هولندا حيث تفقد طائرتين من طراز "F16" حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/ - إن القرار "تاريخي وملهم".



وكانت هولندا والدنمارك قد أعلنت - في وقت سابق أول أمس /الجمعة/ - أن الولايات المتحدة قد سمحت لهما بتسليم طائرات إف -16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، حيث يُنظر إلى موافقة واشنطن على أنها دعم كبير لكييف.



كما تشارك حكومتا هولندا والدنمارك أيضًا في تحالف يعمل من أجل تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة المتقدمة التي لطالما ناشدت أوكرانيا بالحصول عليها لإضافة ميزة قتالية.