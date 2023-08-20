الدفاع الروسية: قواتنا تصد 4 هجمات أوكرانية وتُحيِّد 4 أخرى فى زابوريجيا ودونتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها تمكنت من صد 8 هجمات أوكرانية، وتحييد أربع مجموعات تخريبية أوكرانية فى منطقة زابوريجيا وكذلك فى دونيتسك خلال اليوم الماضى فى إطار العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، إضافة إلى إسقاط ما لا يقل عن 3 طائرات مسيرة أوكرانية فى غربى روسيا.

وأوضحت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة أنباء /تاس/ الروسية، إنه تم إسقاط الطائرات المسيرة الثلاث فوق منطقة بيلجورد المتاخمة لأوكرانيا، دون أن تسفر هذه الحوادث عن أية خسائر بشرية أو أضرار.

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال (فريق) إيجور كوناشينكوف بأن القوات الروسية "أحبطت أنشطة مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للواء الـ 56 الميكانيكية التابع للجيش الأوكرانى ولواء المشاة الثامن والثلاثين بالجيش الأوكراني".



وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية صدت ثمانى هجمات أوكرانية بالقرب من مستوطنتى رابوتينو وفيربوفوى فى منطقة زابوريجيا خلال العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي، مضيفا: "فى منطقة زابوريجيا، صدت وحدات الجيش الروسى ثمانى هجمات للقوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنتى رابوتينو وفيربوفوى فى منطقة زابوروجى وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 135 جنديا".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أيضا دبابتين، وناقلتى مشاة مدرعتين، ومركبتين مدرعتين من طراز سترايكر، وثلاث سيارات، ونظام كارب بولندى الصنع، ونظام مدفعى "إم 777" أمريكى الصنع، وطائرة "إف إتش-70" بريطانية الصنع، ومدافع هاوتزر "إم 119" أمريكية، ونظام حرب إلكترونية "إيه إن/تى بى كيو-50" أمريكى الصنع.