"الدفاع التايوانية": 25 مقاتلة صينية تعبر خط الوسط لمضيق تايوان

وأوضحت الوزارة ـ في بيان لها حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ أن من بين المقاتلات التي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان طائرات من طراز "سو-30" و"جيه-11".

وكانت الصين أجرت تدريبات عسكرية جوية وبحرية حول تايوان أمس السبت اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" عقب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.