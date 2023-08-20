اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 09:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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"الدفاع التايوانية": 25 مقاتلة صينية تعبر خط الوسط لمضيق تايوان

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:41 ص
"الدفاع التايوانية": 25 مقاتلة صينية تعبر خط الوسط لمضيق تايوان مقاتلة صينية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد، عبور 25 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية خط الوسط لمضيق تايوان في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت تجري فيه الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان لها حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ أن من بين المقاتلات التي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان طائرات من طراز "سو-30" و"جيه-11".

وكانت الصين أجرت تدريبات عسكرية جوية وبحرية حول تايوان أمس السبت اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" عقب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

 


الصين

تايوان

الولايات المتحدة

تدريبات عسكرية



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