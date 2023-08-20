الجيزة: رفع مخلفات من شارع مسجد السلام بوراق الحضر استجابة للمواطنين

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الوراق باتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب شكوى عدد من المواطنين والخاصة بتراكم مخلفات بقطعة أرض بشارع مسجد السلام بوراق الحضر وعدم التزام الباعة بسوق العمارنة بإجراءات تخفيف أحمال الكهرباء.

وعلى الفور قامت أجهزة حي الوراق برفع مخلفات البناء وتجمعات القمامة من الموقع محل الشكوى، كما تم توجيه عدد من الحملات للتفتيش على المحال والباعة بسوق العمارنة لإلزام الباعة بإجراءات تخفيف الأحمال ومنع الإضاءة المبهرة.

يُذكر أن محافظة الجيزة رفعت مؤخرا من خلال حي جنوب 520 حالة إشغال وتعدٍ لمحال ومنشآت تجارية بشوارع خلف المحكمة وربيع الجيزي وزكريا بن بخنس وميدان المحطة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.