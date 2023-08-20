الجيزة: رفع إشغالات المقاهى خلال حملات بهضبة الأهرام والمنيرة الغربية

كتبت – مرام محمد

واصلت أحياء محافظة الجيزة حملاتها اليومية لمواجهة إشغالات الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية، لضبط الشارع وتيسير حركة المرور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي حي الهرم، تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بهضبة الأهرام، أسفرت عن رفع محتويات مقاهي وكافيهات متعدية على حرم الطريق وغلقها وتشميعها وإيداع المصادرات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومجموعة العمل المرافقة وشرطة المرافق بالجيزة.

وفي حي المنيرة الغربية، تم شن حملة إشغالات بمنطقة سفاري وشارع حسين مهران وبطي محور أحمد عرابي، في تواجد اللواء مدير أمن الجيزة وقيادات الشرطة بمديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق وقسم المنيرة الغربية وجميع الإدارات الميدانية بالحي، وذلك تحت إشراف رمضان عمارة رئيس الحي ومجموعة العمل المرافقة.

ومن ناحيته، أكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.



حملة إشغالات بهضبة الأهرام



رفع إشغالات المقاهي خلال حملة بهضبة الأهرام



حملة إشغالات بهضبة الأهرام



رفع إشغالات المقاهي خلال حملة بهضبة الأهرام



رفع إشغلاات المقاهي خلال حملة بحي المنيرة الغربية