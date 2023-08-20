الجيزة تزيل سورا مخالفا أغلق شارع محمود عبد الجواد منسى البطران بالهرم

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم باتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب شكوى سكان شارع محمود عبد الجواد منسى البطران لتضررهم من بناء سور مخالف تسبب في فصل الشارع محل الشكوى عن شارع على بن طالب والمتفرع من شارع مسجد التوحيد بنزلة البطران بحي الهرم وعدم قدرتهم على توصيل المرافق وإعاقه الحركة المرورية.

وعلى الفور وتنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة، تم توجيه حملة وتنفيذ أعمال الإزالة للسور وفتح الشارع أمام حركة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية، وكلف اللواء أحمد راشد بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوى لضمان عدم تكرار المخالفة.

يُذكر أن محافظة الجيزة نفذت حملة مكبرة من خلال حي الهرم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة، أسفرت عن غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بشارع الضغط العالي، وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين لما تسببه من ضوضاء وإزعاج مستمر للمواطنين قاطني المنطقة واستخدام أجهزة مكبرات الصوت خلال الفترة الليلية.