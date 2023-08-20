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التعليم تعلن موعد اختبار طلاب التخلفات للالتحاق بمدارس المتفوقين..التفاصيل

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:00 ص
التعليم تعلن موعد اختبار طلاب التخلفات للالتحاق بمدارس المتفوقين..التفاصيل وزارة التربةي والتعليم
محمود طه حسين

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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين"stem".
 
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، حيث تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالى:
 
- الإثنين الموافق  21/8/2023م( stem بنين - بنات).
 
- الثلاثاء الموافق  22/8/2023م( stem بنين - بنات).
 
ـ الأربعاء الموافق  23/8/2023م(الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس) 
 
وأضافت الوزارة، أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى للوزارة.
 

التربية والتعليم

اختبارات المتفوقين

اختبار المتخلفين بمدارس المتفوقين

اخبار مصر



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