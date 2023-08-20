البورصة: تنفيذ صفقة على المتحدة للتسويق والسيارات بقيمة 69 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للتسويق والسيارات بحجم تداول 11.6 ألف سهم بقيمة 69 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة سيلا للزيوت الغذائية بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه، وصفقة على شركة ترانسبورتر كوريير سرفيس مصر للشحن بحجم تداول 29 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 195.6 ألف سهم بقيمة 86.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 45 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.6%، والعرب على 7.8%، واستحوذت المؤسسات على 20.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.9 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 477.4 ألف جنيه، 48.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.3 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 21800 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 7548 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3641 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.