اليوم السابع
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البابا تواضروس يزور دير "الأنبا بولا" ببودابست

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:01 م
البابا تواضروس يزور دير "الأنبا بولا" ببودابست البابا تواضروس يزور دير "الأنبا بولا"
كتب: محمد الأحمدى

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زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، ديرًا على اسم القديس الأنبا بولا ببودابست، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية للمجر.
 
وكان في استقبال قداسته والوفد المرافق الأب سابولش الرئيس السابق للدير، واستمع قداسة البابا لشرح عن معالم الدير وذلك في الساحة الخارجية للدير.
 
وتوجه قداسته إلى داخل الدير، حيث ألقى الأب سابولش كلمة رحب خلالها بقداسة البابا، ناقلًا تحيات رئيس الرهبنة في بودابست والذين تغيبوا عن الحضور بسبب وجودهم في مكان بعيد لتأسيس دير جديد، ثم ألقى الضوء على الدير وتاريخه.
 
وألقى قداسة البابا كلمة عبر خلالها عن سعادته بزيارة دير يحمل اسم قديس مصري، ثم تحدث فيها ملامح أساسية في الحياة الرهبانية.
 
وأقام الدير مأدبة غداء على شرف قداسة البابا. وفي نهاية الزيارة قدم قداسته هدية تذكارية عبارة عن أيقونة للقديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا.
 
البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا (1)
البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا 

البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا (2)
البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا 

البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا (3)
البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا 

البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا (4)
البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا 

البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا (5)
البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا 

البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا (6)
البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا 

البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا (7)
البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير الانبا بولا

المجر



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