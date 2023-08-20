البابا تواضروس يحضر قداس ذكرى القديس شتيڤن فى المجر)

كتب: محمد الأحمدى

حضر قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق لقداسته مساء اليوم القداس الاحتفالي الذي أقامته الكنيسة المجرية في بازيليكا القديس شتيڤن بمناسبة ذكرى القديس شتيڤن، وهي الذكرى المرتبطة بالعيد القومي للمجر، حيث تقام فيها احتفالات سنوية تعد الأكبر على الإطلاق هناك.

وترأس القداس الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، بمشاركة سفير الڤاتيكان في بودابست المونسنيور مايكل والاس باناخ وأساقفة الكنيسة المجرية والآلاف من الشعب المجري.

ويعد الملك شتيڤن الأول هو مؤسس دولة المجر حوالي عام 1000 ميلادية، وهو الملقب بقديس المجر، والملك الذي صنع نهضة المجر، وحافظ على الايمان المسيحي، ليس في المجر وحدها بل في أوروبا كلها.