وقالت مصادر فلسطينية إن عددًا من الفلسطينيين أصيب بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "بيت فوريك" شرق محافظة "نابلس".



وواصلت قوات الاحتلال حصارها المفروض على بلدتي "عقربا"، و"بيتا" ونشرت حواجزها في مناطق متفرقة ودققت في هويات الفلسطينيين المارين عبر هذه الحواجز.