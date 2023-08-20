الاحتلال الإسرائيلى يقتحم منزل مُحافظ القدس ويعتدى على شاب فى مخيم "شعفاط"

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل مُحافظ مدينة القدس المُحتلة عدنان غيث فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزله للتأكد من وجوده داخله، فى ظل سياسة الحبس المنزلى التى تفرضها قوات الاحتلال على المحافظ منذ سنوات.



وفى مخيم "شعفاط" بالقدس، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، بشكل مهين على الشاب الفلسطينى عروة شيخ على وتركت على وجهه علامة "نجمة داود"، قبل أن تفرج عنه وتحوله للاعتقال المنزلي.



وزعمت شرطة الاحتلال، فى أعقاب الكشف عن علامة "نجمة داود"، أنها "ناجمة على ما يبدو عن رباط حذاء أحد أفراد الشرطة وأن شيخ على قاوم اعتقاله".

وقال شيخ على إنه خلال اعتقاله، إنهال أفراد الشرطة عليه بلكمات فى جميع أنحاء جسده وغطوا وجهه بقطعة قماش".