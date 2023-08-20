الاحتلال الإسرائيلى يعترض مُسيّرة فى سماء قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلى اليوم الأحد "اعتراض مسيرة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي"، وفقال لما نشرته قناة روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يعترض قطعة جوبة مسيرة في سماء قطاع غزة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي حيث لم تخترق المسيرة الى داخل إسرائيل وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ إقلاعها".
وأضاف أدرعي: "قام أفراد القبة الحديدية باعتراض المسيرة بالنجاح"، متابعا: "المسيرة لم تشكل تهديدا على سكان منطقة غلاف غزة".
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