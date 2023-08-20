الاحتلال الإسرائيلى يعترض مسيرة فى سماء قطاع غزة

أحمد علوى

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلى اليوم الأحد "اعتراض مسيرة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي"، وفقال لما نشرته قناة روسيا اليوم.