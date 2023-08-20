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الاتحاد المصرى للجودو: الوفود طالبت بتنظيم البطولة فى العلمين كل عام

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:37 ص
الاتحاد المصرى للجودو: الوفود طالبت بتنظيم البطولة فى العلمين كل عام الكابتن مرزوق على
كتب الأمير نصرى

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تحدث الكابتن مرزوق على رئيس الاتحاد المصرى للجودو، عن ختام فعاليا البطولة العربية للجودو فى مدينة العلمين الجديدة بمشاركة 600 لاعب، قائلا:" شكرا للرئيس السيسى لأنه السبب فى وجود هذه المدينة، لافتا إلى إنبهار الوفود بالمدينة وهو فخر لنا كمصريين".
 
وأضاف مرزوق على خلال مداخلة ببرنامج من مصر على قناة cbc، أن المدينة قدمت البطولة بشكل منظم والجميع أكد أن البطولة من الأفضل على مستوى البطولات العربية، ونحن لدينا مدينة تضاهى المدن العالمية.
 
أوضح مرزوق على، الوفود طالبت بتنظيم البطولة فى العلمين كل عام، لافتا إلى أن المدينة أصبحت اسما رائدا فى الدول العربية.
 
 
 

الجودو

البطولة العربية للجودو

مدينة العلمين

العلمين الجديدة

برنامج من مصر



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