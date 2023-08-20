اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 368 قضية مخدرات و164 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:41 م
الأمن العام يضبط 368 قضية مخدرات و164 قطعة سلاح خلال 24 ساعة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط (368) قضية مخدرات ، (164) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83970) حكم قضائى متنوع

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها

 

 


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