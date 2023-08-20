استمرار فعاليات مشروع مودة للمقبلين على الزواج بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، تدريب لمشروع مودة بقاعه التدريبات بمديرية التضامن الإجتماعي بحضور الشباب المقبل علي الزواج، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف وتوجبهات الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية.

جاء الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات برنامج" مودة" لتوعيه الشباب المقبلين علي الزواج، بحضور الدكتوره ميادة السيد عضو هيئه تدريس بجامعة المنصورة ومدربة معتمد بمشروع مودة، والمدربان أحمد البدري، نجلاء فخري موافي منسق مودة بالتضامن الإجتماعي، وفريق عمل اداره غرب الإجتماعية، وحضور المخطوبين من الشباب والفتيات لتوعيتهم بالجوانب الإجتماعية والنفسية والطبية والشرعية، وذلك للحفاظ علي كيان الأسره المصرية.

يذكر أن برنامج "مودة" هو برنامج توعوي أطلقته الدولة المصرية، تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي، لحث الشباب المقبلين علي الزواج بأهمية المحافظة علي تماسك الأسرة المصرية.