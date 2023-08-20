إيطاليا تسجل صيف 2023 الأكثر سخونة منذ أكثر من 200 عام

فاطمة شوقى

في خضم موجة الحر التي يعاني منها نصف الكرة الشمالي في أوروبا، مع درجات حرارة قياسية في العديد من الدول، تشهد إيطاليا أكثر صيفا ساخنا منذ عام 1800، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية .

وأشار الخبراء من المعهد الإيطالي لعلوم الغلاف الجوي، عند تقييم الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى 2023 ، إلى أن "درجة الحرارة أعلى بـ 0.67 درجة من المتوسط ​​التاريخي منذ بداية تسجيلات الأرصاد الجوية، ولذلك تم تأكيد الاتجاه المحموم في إيطاليا أيضًا هذا العام، حيث تركز ترتيب السنوات الأكثر دفئًا في القرنين الماضيين في العقد الماضي ويتضمن بالترتيب 2022 و 2018 و 2015 و 2014 و 2019 و 2020" .

وأوضحت الصحيفة أن درجات الحرارة المرتفعة المسجلة حتى الآن في الصيف الشمالي لها تأثيرات ملموسة على جزء معين من السكان. على سبيل المثال ، سجلت المناطق الوسطى والجنوبية من إيطاليا زيادة بنسبة 7٪ في عدد الوفيات في يوليو عن المعدل الطبيعي.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة بالبلاد، بالإضافة إلى حرائق الغابات والعواصف القوية ، تسببت درجات الحرارة القياسية التي تجاوزت 40 درجة مئوية الشهر الماضي في المزيد من الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا مقارنة بمتوسط ​​معدل الوفيات المسجل في نفس الشهر، من 2015 إلى 2019.

كيف تؤثر درجات الحرارة الشديدة على الاقتصاد

وأبرز تقرير المعهد "عام أسود للزراعة الإيطالية مع أضرار ، بين المحاصيل والبنية التحتية ، ستتجاوز 6 مليارات العام الماضي ، منها أكثر من مليار بسبب الفيضانات فقط"، مشيرا إلى أنه "بسبب التغير المناخي هذا العام ، هناك ،انخفاض بنسبة 10٪ في إنتاج القمح ، من 14٪ في إنتاج نبيذ العنب إلى 63٪ في الكمثرى ؛ بينما انخفض محصول العسل بنسبة 70٪ مقارنة بالعام الماضي، هناك أيضًا وخلصوا إلى انخفاض في الطماطم ، إلى جانب الفواكه والخضروات الأخرى ، مثل البطيخ والباذنجان ".