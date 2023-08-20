إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

وضعت الإدارة العامة للمرور مجموعة من التحذيرات للوقاية من الحوادث أعلى الطرق والمحاور والميادين بعد توقعات هيئة الأرصاد بظهور أتربة أو سوء الأحوال الجوية ولتجنب الحوادث المرورية، يجب الالتزام بمجموعة من الإرشادات، ومنها: