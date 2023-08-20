إزاى تشتري لحمة وتتأكد من جودتها؟.. طبيب بيطري يوضح

قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش بسوهاج، إن اللحوم عادة تظل طوال اليوم في محلات الجزارة، ومن الممكن أن يستمر ذلك لعدة أيام، نتيجة ركود حركة بيع اللحوم في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة، ذلك يؤثر على جودتها نتيجة عرضها في درجات حرارة الجو بعيداً عن الثلاجات.

وأوضح حمدى أنه يمكن يتم اتباع عدة خطوات لشراء اللحوم ، والتأكد من جودتها، منها:

1- لا بد من أن تكون مختومة بختم المجزر.

2- لونها طبيعي ليس داكن بشكل زائد، ولا فاتح جدا، ولا يوجد بها صفار فاقع ولا إخضرار أو أي لون مختلف عن لون اللحم الأحمر الوردي الطبيعى.

3- المس اللحم عند الجزار، لمعرفة درجة حرارتها، ولمعرفة إن كانت طازة أم باردة ويظهر عليها وضعها فى الثلاجة.

4- أنظر أسفل اللحم على الأرض، للتأكد من ترك اللحم لسوائل كثيرة أم أن الأرض جافة، وهل السوائل لون الدم ولا مياه؟

5- حاول بعينيك أن ترى نسبة طبقات الدهون فى اللحم هل هي بزيادة أو سميكة أو لونها فيه إصفرار بلون الكركم مثلًا.

6- إذا قررت الشراء، قف عند الميزان وتابع جيدا الكفتين وتأكد انهم خاليين تماما.

وأشار إلى أنه فى حال عدم قدرتك على تنفيذ تلك الخطوات، يمكن عمل الآتى:

1- ضع قطعة لحم، بها كمية من الدهن فى حلة مياه واقفل الغطاء واغليها ، ثم ارفع الغطاء وشم البخار، إذا شممت رائحة سيئة تجنب بالطبع تناول تلك اللحوم.

2- أحضر قطعة لحم بها دهون، وقم بشوائها وشم الرائحة ، إذا كانت الرائحة سيئة تجنب تناولها أيضا.

3- سخن سكينة في المطبخ، وهتقطع بيها اللحمة

لو ريحة وحشة يبقى اللحمه فاسدة

4- أحضر سكينة دون تسخينها، وأقطع قطع عميق في اللحم، ثم ضع بين طرفي القطع منديل ورق واضغط بالطرفين على المنديل، إذا ظهر على المنديل دماء فإنها دون شك لحوم فاسدة.