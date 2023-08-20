اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

إزالة أعمال بناء مخالف ومقلب للقمامة خلال حملات بأبو النمرس

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:26 م
إزالة أعمال بناء مخالف ومقلب للقمامة خلال حملات بأبو النمرس إزالة أعمال بناء مخالف في أبو النمرس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملة استهدفت التصدي لأعمال البناء المخالف من المهد وردع المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رصد وإزالة أعمال تغطية لصاج ورفع قوائم حديدية مستجدة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف مبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومجموعة العمل المرافقة.

وفي سياق متصل، نفذ المركز حملة، أسفرت عن رفع موقع لتجمع القمامة بجوار سور الجيش بالمنوات وزراعته وتسليمه للأهالي بالمنطقة وتوفير بديل، وذلك بوجود مسؤول لشركة النظافة يتولى الجمع السكني بالمنطقة وتحت إشراف رئيس الحي.

وأكدت محافظة الجيزة تكثيف حملاتها اليومية للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجهت المحافظة رؤساء المراكز والأحياء بعدم التقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة للشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافة قطاعات المحافظة والقرى والوحدات المحلية.


الجيزة

أبو النمرس

محافظ الجيزة

مخالفات البناء

بناء مخالف

الجمع السكني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة