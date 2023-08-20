إزالة أعمال بناء مخالف ومقلب للقمامة خلال حملات بأبو النمرس

كتبت – مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملة استهدفت التصدي لأعمال البناء المخالف من المهد وردع المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رصد وإزالة أعمال تغطية لصاج ورفع قوائم حديدية مستجدة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف مبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومجموعة العمل المرافقة.

وفي سياق متصل، نفذ المركز حملة، أسفرت عن رفع موقع لتجمع القمامة بجوار سور الجيش بالمنوات وزراعته وتسليمه للأهالي بالمنطقة وتوفير بديل، وذلك بوجود مسؤول لشركة النظافة يتولى الجمع السكني بالمنطقة وتحت إشراف رئيس الحي.

وأكدت محافظة الجيزة تكثيف حملاتها اليومية للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجهت المحافظة رؤساء المراكز والأحياء بعدم التقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة للشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافة قطاعات المحافظة والقرى والوحدات المحلية.