إخفاء المخدرات فى أكياس الدقيق والشوفان أحدث طرق التهريب لأوروبا

فاطمة شوقى

كشفت السلطات الإسبانية طريقة جديدة لتهريب المخدرات إلى أوروبا، حيث تستخدم منظمات الاتجار غير المشروع أكياس الشوفان ودقيق "التوكوش" لإخفاء المخدرات.

وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إن كبار وكلاء مكافحة المخدرات فى مطار خورخى شافيز الدولى، أكدوا أنه تم العثور على عجينة كوكايين مخبأة فى أكياس وعبوات من الشوفان ودقيق التوكوش، وهو نوع دقيق يتم صنعه من البطاطس وهو معروف للغاية فى أمريكا اللاتينية ودول أوروبية.

واحتجزت الشرطة خوان أرماندو بامبا باريساكا (30 عامًا) فى المحطة الجوية عندما كان ينوى السفر إلى مدريد (إسبانيا)، حاملًا 10635 كيلوجرامًا من عجينة الكوكايين مخبأة فى أكياس وعبوات من أكياس للمواد الغذائية منها الشوفان.

حاول الرجل الذى تم التحقيق معه إخفاء المخدرات فى حقيبة سوداء من القماش تحتوى على منتجات مغلفة، مثل كيس مكتوب عليه حبوب من ذهب 'Granos de Oro'، وكيسان بلاستيكيان مغلقان من "دقيق التوكوش"، وثلاثة أكياس بلاستيكية محكمة الغلق من 'شوفان كويكر مع شوفان الكينوا وشوفان الكويكر مع الماكا، وواحد مع الوصف "شوفان سانتا كاتالينا مع الماكا".

بعد إجراء الفحوصات من قبل ضباط الشرطة، كانت إيجابية، حيث تمت مصادرة المواد غير القانونية والمواطن الذى كان على وشك التوقف فى مدريد وكان برشلونة وجهته النهائية تم القبض عليه فى حالة التلبس.

وأصدرت محكمة التحقيق الأولية العاشرة التابعة لمحكمة العدل العليا فى كالاو، ثمانية أشهر من الحبس الوقائى ضد بامبا باريساكا لكونها الجانى المزعوم لجريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وبالمثل، تمكن المكتب الأول للمدعى العام المتخصص الثانى المعنى بالاتجار غير المشروع بالمخدرات فى كالاو من إلقاء القبض على روبى إستريلا روميرو تشوبيس، الذى حاول نقل 10.052 كجم من الكوكايين إلى إسبانيا فى حقيبة. تم تمويه المادة فى دقيق التوكوش ودقيق الفاصوليا ومنتجات الماكا.