إحالة 3 أشخاص أطلقوا النار على كافيه فى مدينة نصر للجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل عامل وحيازة أسلحة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية مع مالك كافية فى منطقة مدينة نصر بسبب خلافات مع عامل، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة اول مدينة نصر بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن 3 أشخاص كانوا يجلسون فى كافية فى أحد الشوارع وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين عامل بالكافية، قاموا على إثرها مغادرة المكان ثم حضروا مع عدد آخر من أقاربهم واطلقوا النار على الكافية مما أدى الإصابة احد العاملين بالكافية وفروا هاربين ،تمكن رجال المباحث من القبض على 3 منهم وعرضهم على النيابة العامة.