إحالة سائق للمحاكمة بتهمة دهس مواطن في مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة سائق اللودر المتهم بقتل مواطن، للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وأدلى سائق اللودر المتهم بقتل مواطنا بالقاهرة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه أثناء قيادته للودر في مدينة نصر فوجىء بمرور المجني عليه فصدمه وهرب من مكان الحادث خوفا من لملاحقات الأمنية والمسألة القانونية.

ونجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط قائد معدة "لودر" بالقاهرة، لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثاً إصابته التي أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص - بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - تبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ اصطدم قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثراً بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

ونجح رجال البحث الجنائي باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية في ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيا.