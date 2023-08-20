اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ5 سفن حربية فى البحر الأسود إحداها مسلحة بصواريخ كاليبر

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:50 م
أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ5 سفن حربية فى البحر الأسود إحداها مسلحة بصواريخ كاليبر سفن حربية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني اليوم الأحد، أن روسيا لا تزال تحتفظ بخمس سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك سفينة حربية مسلحة بما يصل إلى أربعة صواريخ (كاليبر كروز).

وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن هناك خمس سفن معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر مع ما يصل إلى أربعة صواريخ وسفينة معادية واحدة في بحر آزوف".

وأضاف البيان أن هناك 8 سفن حربية للروس، من بينها اثنتان مسلحتان بما يصل إلى 24 صاروخ كروز من طراز (كاليبر).

 


روسيا

اوكرانيا

البحر الاسود

سفن حربية



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