وأضاف ريزنيكوف أن "التدريب بدأ (على طائرات إف -16)" مضيفاً أن عدداً من المهندسين والفنيين الأوكرانيين يتدربون أيضاً إلى جانب الطيارين. ولم يكشف ريزنيكوف عن المدة التي سيستغرقها التدريب، لكنه أشار إلى أن "الحد الأدنى من التدريب هو 6 أشهر".

وأشار إلى أن المدربين هم من سيعلنون عن انتهاء مدة التدريب، وذلك عندما يرون أن الطيارين والمهندسين والفنيين الأوكرانيين يمكنهم تطبيق مهاراتهم الجديدة بنجاح. بحسب نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية.

ولفت الوزير الأوكراني إلى أن المتدربين سيحصلون أيضاً على تدريب على اللغة الإنجليزية في المصطلحات الفنية؛ لأن "المستوى الأساسي للغة الإنجليزية غير كافٍ".