أوكرانيا تبعث برسالة "تهديد" لتل أبيب بشأن اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل

وكالات

نقلت وسائل إعلام، أن أوكرانيا قد هددت إسرائيل بعدم ترحيل الأوكرانيين من بلادها، وفي حال القيام بذلك فسيتم منع الإسرائيليين من دخول "أومان" في كييف.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد، أن "أوكرانيا أرسلت رسالة تهديد قوية إلى إسرائيل، مفادها ضرورة توقف تل أبيب عن ترحيل الأوكرانيين من أراضيها، وإلا فإنه سيتم منع الإسرائيليين من دخول "أومان"، هذا العام".

وذكرت الصحيفة أن "الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، قد بعث بهذه الرسالة إلى مواطني أوكرانيا"، وذلك حسب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك.

وأوضح كورنيتشوك أن "بلاده تستقبل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة "أومان" كل عام، في ظل وجود مخاطر أمنية عالية وجهود لوجستية ضخمة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تسيئ معاملة اللاجئين الأوكرانيين في بلادها".

ويشار إلى أن عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين، خاصة من "الحسيديم"، يحجون إلى "أومان" الواقعة وسط أوكرانيا، من جميع أنحاء العالم من أجل زيارة ضريح الحاخام ناخمان، مؤسس الحركة "الحسيدية" بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، والتي تحل غالبا، في شهر سبتمبر من كل عام.

سبق في 11 من الشهر الجاري، أن وجّه السفير الأوكراني لدى تل أبيب، انتقادا كبيرا للحكومة الإسرائيلية بعد إعلانها وقف المساعدات الطبية للاجئين الأوكرانيين في إسرائيل، وهو ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، معربا عن خيبة أمله الكبيرة وقلقه من القرار الإسرائيلي، بحسب الصحيفة.