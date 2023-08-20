اليوم السابع
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"أمن القاهرة" يضبط المتهمين بالتشاجر فى عين شمس بالأسلحة البيضاء

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:18 م
"أمن القاهرة" يضبط المتهمين بالتشاجر فى عين شمس بالأسلحة البيضاء متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش.

بالانتقال والفحص ـ بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول ( المصاب ، وآخر )، طرف ثان (3 أشخاص "إثنين منهم مصابين بجروح متفرقة") بسبب حدوث مشادة كلامية بين إثنين من الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة الطرف الأول ، وإستخدام أحد أفراد الطرف الثانى "فرد خرطوش" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وأضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام .

 


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