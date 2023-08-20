اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أعلى 10 محافظات فى عدد المواليد خلال عام 2022 (إنفوجراف)

الأحد، 20 أغسطس 2023 01:09 م
أعلى 10 محافظات فى عدد المواليد خلال عام 2022 (إنفوجراف) أعلى 10 محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مواليد مصر 2 مليون و193 ألف مولود عام 2022 مقابل 2 مليون و185 ألف مولود عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%. 
 
وأضافت بيانات الجهاز، أن متوسط عدد المواليد في الشهر سجل 182.8 ألف مولود عام 2022، وفي اليوم 6008 مولود، وفي الساعة 250 مولودا، وفي الدقيقة 4.2 مولود، ومولود كل 14 ثانية.
 
وتشير بيانات الجهاز إلى أعلى عشر محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022.
 
أعلى 10 محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022
أعلى 10 محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022
 
1. الجيزة 201.5 ألف مولود.
2. القاهرة 180.3 ألف مولود.
3. المنيا 161.5 ألف مولود.
4. الشرقية 154.5 ألف مولود.
5. سوهاج 150.6 ألف مولود.
6. البحيرة 141.8 ألف مولود.
7. أسيوط 134.7 ألف مولود.
8. الدقهلية 121.9 ألف مولود.
9. القليوبية 115 ألف مولود.
10. الإسكندرية 97.1 ألف مولود.
 

عدد المواليد

المواليد

جهاز الإحصاء

عدد مواليد مصر



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