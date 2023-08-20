اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية سوق خضار
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم بـ14جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13.5 جنيه.
 
‏-البصل الأبيض بـ22 جنيها.
 
-‏‎البصل الأحمر بـ22 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ15 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ19 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ18 جنيها.
 
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ21 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ29 جنيها.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ28.5 جنيه.
 
-جوافه بـ24.5 جنيه.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
-الموز البلدى بـ15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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