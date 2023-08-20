أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 20 - 8 - 2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 20-8-2023.

إيقاف التداول على 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمصرية للمنتجعات السياحية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.6%، والعرب على 7.8%، واستحوذت المؤسسات على 20.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.9 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 477.4 ألف جنيه، 48.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.3 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 21800 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 7548 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3641 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 3.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.87%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 10.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 76.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.12%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 7.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 17.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 1.826 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.293 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.39%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.495 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.585 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.15%.