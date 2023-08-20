أبرز المعلومات حول مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى 14 بالعبور الجديدة

القليوبية إبراهيم سالم

خطوات سريعة تسعى من خلالها الدولة للانتهاء من المشروعات الكبرى التى دشنتها تمهيدا لدخولها الخدمة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والانتقال بهم من العشوائية إلى التخطيط الذي يرتقى بحياتهم لحياة كريمة أفضل، ومن بين تلك المشروعات مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي 14 بمدينة العبور الجديدة، حيث يتابع المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بشكل دوري الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المشروع، والتى جاءت على النحو التالى:

- مشروع الإسكان الاجتماعي بالحى 14 بمدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية.

- المشروع يضم 806 عمارة إسكان اجتماعى.

- يصل إجمالى عدد الوحدات بالمشروع 19344 وحدة إسكان اجتماعى.

- يضم المشروع أيضا 7 أسواق تجارية.

- ويشمل المشروع إنشاء 4 مراكز طبية.

- يحتوى المشروع على 5 مدارس بمراحل مختلفة

- كما يشمل أيضا إنشاء 4 حضانات أطفال.

- ويشمل على 2 ملعب خماسى ومخبز.

- تستمر حاليا أعمال الزراعة بالمشروع للظهور بشكله النهائى.



أعمال الزراعة بالمشروع



المشروع بمدينة العبور الجديدة



مشروع الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة



