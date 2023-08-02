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70% للهندسة و65% للذكاء الاصطناعى.. تفاصيل القبول بمدينة زويل وأسعار البرامج

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:23 م
70% للهندسة و65% للذكاء الاصطناعى.. تفاصيل القبول بمدينة زويل وأسعار البرامج مدينة زويل
كتب محمد صبحى

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أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن الحد الأدنى للقبول بجامعتها بعد اجتياز المتقدمين لاختبار القبول، وقال الدكتور محمود عبدربه ربه الرئيس التنفيذى للمدينة إن مجلس الإدارة اعتمد معايير القبول الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا والحد الأدنى لكل شهادة على حدة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة وهى المصنفة فى المركز الأول على الجامعات المصرية طبقا لتصنيف التايمز البريطانية بفضل جودة التعليم بها على ان يكون الحد الأدنى للقبول كالتالى
 
جامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسى والعلمى ( هندسة وعلوم ) 70 % للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، والثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية 85%، وكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعى 65 %؜ للثانوية العامة رياضيات و70%؜ الثانوية العامة علوم والشهادات الأجنبية 80%، وبالنسبة لكلية إدارة الأعمال التي تستقبل الدفعة الأولى فسيكون الحد الادنى للقبول بها 60 %؜ علمي وأدبي ثانوية عامة والحاصلين على الشهادات الاجنبية 75 %.
 
وأضاف الدكتور محمود عبدربه أن المدينة حريصة على تقديم أفضل خدمة تعليمية بمعايير علمية وبتكلفة دراسية  فى متناول الأسرة المصرية وتقدم المنح الدراسية الكاملة للمتفوقين من الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول ، موضحا أن المنح الجزئية للمتفوقين بمجموع 232 منحة بفضل دعم المؤسسات وطنية المصرية .
 
ولفت عبدربه إلى أن أربعة برامج دراسية فى مسار العلوم والهندسة حصلت على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET كأول جامعة مصرية تحصل عليه ما يؤهل خريجيها للعمل بكبرى الشركات الدولية حول العالم إضافة إلى حصول نسبة كبيرة من الطلاب تتجاوز40 % على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراة فى أفضل الجامعات العالمية كما حافظت الجامعة للسنة السادسة على التوالى على معدل توظيف الخريجين بمعدل90% خلال الشهور الثلاثة التالية للتخرج وهو مايفوق المعدل العالمى الذى يبلغ 90 % خلال الشهور الستة التالية للتخرج.
 
يذكر أن باب القبول بالجامعة وكلياتها مفتوحا أمام الراغبين للالتحاق بها حتى 18 أغسطس الجارى ويتم التقدم عبر الموقع الرسمى للمدينة على شبكة الإنترنت أو زيارة مقر الجامعة بمدينة حدائق أكتوبر بجوار حى الأشجار وهو المقر الذى أسهمت الدولة المصرية فى تشييده ليضم أرقي وأحدث المعامل وقاعات المحاضرات وسكن للطلاب في مبنى أكاديمي هو الأكبر في الشرق الاوسط ليتكامل مع المعاهد والمراكز البحثية التي تم إنشاؤها والمجمع الادارى والثقافى وبه المسرح الكبير به الذى يسع ما يزيد عن ألف شخص.
 
وتبلغ أسعار الدراسة فى كلية هندسة 144 ألف جنيه، وكلية العلوم 128 ألف جنيها، والحوسبة والذكاء الاصطناعي 89 ألف جنيه، وكلية إدارة الأعمال 80 ألف جنيها.

 


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