6 أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد جسمك فى الطقس الحار

كتبت ميرفت رشاد

قد يستمر ارتفاع درجات الحرارة لفترة، ويجب علينا اتخاذ جميع الاحتياطات التي تمكننا من التعامل مع الحرارة الشديدة، يمكن لنظامك الغذائي أن يلعب أيضًا دورًا أساسيًا في توفير بعض البرودة لجسمك، ويجب الابتعاد عن الطعام الحار، فجسمك يحتاج إلى أطعمة ومشروبات تقلل من الشعور بالحر، وإليك 6 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي خلال الطقس الحار، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

أطعمة ومشروبات مبردة في الطقس الحار: ماء جوز الهند : مشروب تجديد الشباب مليء بالمعادن، يساعد في الحفاظ على رطوبتك ونشاطك، كما أنه يحتوي على ثروة من مضادات الأكسدة. مشروب تجديد الشباب مليء بالمعادن، يساعد في الحفاظ على رطوبتك ونشاطك، كما أنه يحتوي على ثروة من مضادات الأكسدة.



النعناع: هو عنصر أساسي في الصيف عشب منعش لديه قوة تعزيز المناعة. فهو فعال في تعزيز الهضم ويمكن أن يساعد في إعطائك نفسًا منعشًا.



الريحان: يعرف بجودة عطرية مميزة ، ولهذا السبب يضاف إلى الحلويات والمشروبات، كما يأتي مع مجموعة من الخصائص المفيدة للصحة، وهو غني بمضادات الأكسدة ، ويساعد في السيطرة على مرض السكري وهو أيضًا جيداً لبشرتك.



الخيار : هو أحد أكثر الأطعمة الصيفية المفضلة لدينا، يمكنك استخدامه في السلطات والعصائر ومشروبات التخلص من السموم، ملئ بمضادات الأكسدة والمعادن ، حوالي 95 % من الخيار هو مجرد ماء، تحتوي مائة جرام من الخيار على 16 سعرًا حراريًا فقط ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا.



اللبن الرائب: اللبن الرائب غنى بخصائص يمكن أن تساعد في تعزيز الهضم، هو أيضًا مخزن للبكتيريا الجيدة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة أمعائك.