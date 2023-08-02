وزير النقل يعين اللواء طارق جويلى رئيسا للهيئة القومية للأنفاق

كتب سيد الخلفاوى

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل قرارا بتعيين اللواء شريف حسن محمد ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق ، للعمل مساعدا للوزير، كما شمل القرار تكليف اللواء طارق جويلى، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، القيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وفى السياق ذاته، تفقد اللواء طارق جويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، محطات المترو الجديدة بالجيزة المقرر افتتاحها قريبا، لمتابعة الأعمال ونسب التنفيذ.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح 6 محطات جديدة للمترو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وتمتد هذة المرحلة بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة.

والجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B، يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري و التي سيتم ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) .

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة(3C) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين.