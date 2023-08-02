وزير النقل: نستهدف مليار دولار سنويا من سياحة اليخوت وبدأنا تصنيع المراكب الفاخرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن الوزارة تستهدف تحصيل عوائد مليار دولار فى السنة من سياحة اليخوت، وذلك بعد تطوير المنصة الخاصة بالحجز والتى قللت الوقت لنصف ساعة لحجز الدخول والإقامة، مشيرا إلى أن مصر بدأت فى تصنيع اليخوت والمراكب الفاخرة، ويتم الآن إنشاء مصنع لإنتاج الصلب بسمك أكثر من 14 ملم، والذى يستخدم فى التصنيع.

وأضاف وزير النقل، أنه جارى حاليا العمل على بناء محطات كروز لتعظيم سياحة اليخوت، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إجراءات تسهيل سياحة اليخوت، وذلك من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التى تم إنشائها لتبسيط تلك الإجراءات والتى تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، وذلك فى إطار الحملة الترويجية التى أطلقتها وزارة النقل لجذب وتعظيم سياحة اليخوت وإلقاء الضوء على الآليات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخت الأجنبى للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن هذه النافذة هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال ، و تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى ويتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم .